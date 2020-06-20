Ростов-на-Дону, , 11:41 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки подтвердили пять летальных исходов среди пациентов с COVID-19. За весь период пандемии на Дону скончались 85 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 20 июня.

Так, за сутки скончались четверо мужчин в возрасте 49, 64, 82 и 83 лет, а также 79-летняя женщина. Все имели сопутствующие заболевания, некоторые поздно обратились за помощью к медикам.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за сутки выявили 145 новых носителей SARS-CoV-2. По информации, актуальной на на утро 20 июня, на Дону за весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 8 тыс. 381 человек.

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