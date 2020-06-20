Тюмень, , 11:38 — REGNUM В Тюменской области за минувшие сутки выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 20 июня зарегистрировано 2529 случаев заражения SARS-CoV-2. Вылечились 1472 пациента, 16 скончались.

На сегодня в медучреждениях региона находятся восемь пациентов с COVID-19 в тяжёлом состоянии, подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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