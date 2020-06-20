Вашингтон, , 11:38 — REGNUM В сеть «утекла» информация о двух новых играх для консоли Xbox One, в качестве издателя которых выступает компания Devolver Digital. Об этом 20 июня сообщил портал Comicbook.

Речь идёт о проектах The Messenger, релиз которого на Nintendo Switch и ПК состоялся 30 августа 2018 года, и об Observation, которая вышла на PS4 и ПК 21 мая 2019-го. Первая игра имеет на Metacritic оценку от 82 до 86 баллов, в зависимости от платформы, а вторая — 77 баллов.

The Messenger предлагает геймерам выступить в роли ниндзя, который ради выживания клана отправляется в мир демонов. Observation представляет собой научно-фантастический триллер, в котором игрок, получая контроль над ИИ космической станции, пытается выяснить, что на ней произошло.

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