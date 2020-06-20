Пермь, , 11:37 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 20 июня, выявлено 68 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В больницах на лечении находятся 40 пациентов, в амбулаторных условиях под ежедневным меднаблюдением — 26 человек. В двух случаях коронавирус выявлен посмертно.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 2,3% С начала пандемии в регионе выявлено 3 069 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 1 889 пациентов. Скончались 110 зараженных пациентов.

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