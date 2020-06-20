Курск, , 11:35 — REGNUM В Курской области 20 июня зарегистрировано 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе было зарегистрировано 4403 случая заражения. Под медицинским наблюдением находятся 1809 пациентов: 140 — в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 90 — в Курской городской больнице № 6, 74 — в городском клиническом родильном доме, 55 — в Курской городской больнице скорой медицинской помощи, 24 — в Железногорской городской больнице № 1. 1426 человек с положительными тестами находятся дома под наблюдением медиков.

Выписаны после выздоровления была 2568 пациентов, в том числе 55 — за последние сутки. Скончались 26 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курской области пациентов принимают мобильные медкомплексы

Читайте развитие сюжета: В Курской области скончалась ещё одна пациентка с COVID-19