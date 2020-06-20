Оренбург, , 11:29 — REGNUM В Оренбургской области увеличилось число летальных исходов от COVID-19. За сутки, по состоянию на 20 июня, умер один пожилой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

По данным ведомства, скончалась жительница Оренбурга 1940 года рождения.

С начала пандемии в регионе от коронавирусной инфекции умерли 14 пациентов. Напомним, на сегодняшний день в Оренбуржье подтверждено 3 125 случаев заражения SARS-CoV-2.

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