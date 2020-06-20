Волгоград, , 11:29 — REGNUM За последние сутки заражение коронавирусом подтверждено ещё у 105 жителей Волгоградской области. В больницах с подозрением на инфекцию находятся 2140 взрослых и 62 ребёнка, сообщили 20 июня в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии в Волгоградской области выявлено 5312 носителей коронавируса. На лечении с подтвержденным диагнозом находятся 2995 человек, в том числе 147 детей.

Выписан с выздоровлением за сутки 81 пациент, всего выздоровели 2285 человек.