Ростов-на-Дону, , 11:25 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки 145 жителей получили положительный результат теста на коронавирус. Общее число случаев заражения SARS-CoV-2, по данным на утро 20 июня, достигло 8 тыс. 381 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 31 муниципальном образовании региона. Так, в областном центре выявлено 43 носителя инфекции, в Шахтах — 14, в Мясниковском районе — восемь, в Каменске-Шахтинском, Аксайском и Красносулинском районах, Донецке — по шесть.

37,3% новых пациентов — в возрасте от 18 до 45 лет, 37,9% — от 46 до 65 лет, 16% — от 66 лет, 4,8% — дети.

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