Иваново, , 11:21 — REGNUM 81 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Ивановской области за минувшие сутки, сообщили 20 июня в региональном оперативном штабе.

Также за минувшие сутки подтвердилось заражение коронавирусом у одного из ранее скончавшихся пациентов.

Всего в Ивановской области на 20 июня зарегистрировано 3934 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 2275 пациентов. 35 пациентов с подтверждённым диагнозом скончались. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии.