Оренбург, 20 июня 2020, 11:21 — REGNUM В Оренбургской области за сутки референс-центр подтвердил 58 положительных тестов на коронавирус, сообщает 20 июня Управление Роспотребнадзора по региону.
Показатель на 100 тыс. населения составляет 159,7 случая заражения, темп прироста — 1,9.
С начала пандемии в регионе выявлено 3125 носителей SARS-CoV-2. По данным портала стопкоронавирус. рф, выздоровели 2373 пациента, скончались 14 пациентов.
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