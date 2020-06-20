Рязань, , 11:21 — REGNUM Ещё 51 случай заражения коронавирусом подтверждён в Рязанской области за минувшие сутки. Выписаны с выздоровлением 128 человек, сообщили 20 июня в региональной оперативной рабочей группе.

Общее количество выявленных носителей коронавируса возросло до 4759. Ещё 49 положительных тестов направлены на подтверждение в региональный Минздрав. Таким образом, вместе с условно заражёнными лицами под контролем врачей находятся 4808 человек.

Всего выздоровели 2929 человек.