Санкт-Петербург, , 11:29 — REGNUM За последние сутки в Петербурге подтвердили 21 летальный исход от COVID-19. Об этом сообщает 20 июня федеральный оперативный штаб.

В общей сложности, по официальным данным, за время пандемии в городе от болезни скончалось 814 человек.

В России за сутки подтвердили 161 летальный случай, их общее число превысило 8 тысяч.

Добавим, за 24 часа в Петербурге выявили 232 новых носителя коронавируса, всего за время пандемии в городе зафиксировали 21 тыс. 966 случаев заражения, в России — 576 тыс. 952 случая.

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