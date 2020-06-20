Санкт-Петербург, , 11:27 — REGNUM Еще 232 носителя коронавируса выявили в Петербурге за последние сутки, сообщает оперативный штаб. Это немного больше, чем днем ранее.

Таким образом, за все время пандемии в городе зафиксировали 21 тыс. 966 случаев заражения. В России — 576 тыс. 952 случая, их которых 7 тыс. 889 — за последние сутки.

В Петербурге за сутки от COVID-19 выздоровели 794 человека, в общей сложности — 12 тыс. 965 человек за время пандемии.

Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что почти все койки, перепрофилированные под COVID-19, уже заполнены, и главной задачей для города является освободить их.

За последние сутки в Петербурге также провели 22 тыс. 900 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2 тыс. 809 человек, из них 46 — в обсерваторе, 832 — на самоизоляции.

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