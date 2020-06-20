Тула, , 11:10 — REGNUM 85 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тульской области, сообщили 20 июня в региональном оперативном штабе.

«По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Белевского, Воловского, Ефремовского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского и Узловского районов. Все заболевшие своевременно изолированы», — уточнили в оперативном штабе.

Также за сутки выписаны 227 пациентов после COVID-19, три пациента скончались. Всего в регионе подтверждено 5887 случаев заражения, 4485 человек выздоровели. 78 умерли.