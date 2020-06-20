Анкара, , 11:31 — REGNUM Министерство обороны Турции сообщило об убийстве четырех членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом 20 июня сообщается в заявлении ведомства на странице в Twitter.

«Наша операция против террористической группировки РПК будет продолжена со всей решительностью», — отмечается в заявлении.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.