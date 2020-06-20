Екатеринбург, , 11:07 — REGNUM В Свердловской области за сутки зарегистрировано 224 новых случая COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

160 пациентов выявлены в Екатеринбурге. Также заражение коронавирусом зафиксировано у жителей Алапаевска, Асбеста, Артёмовского, Дегтярска, Североуральска, Серова, Верхнего Тагила, Краснотурьинска, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Красноуфимска, Невьянска, Нижней Туры, Первоуральска и Нижнего Тагила. Обнаружен он и в Красноуфимском районе, а также в Арамильском, Белоярском, Артинском, Горноуральском и Тугулымском городских округах

С начала пандемии в Свердловской области выявлено 10 725 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.