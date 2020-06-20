Симферополь, , 11:08 — REGNUM За последние сутки в Крыму выписали из больниц пять человек, госпитализированных ранее с коронавирусом. Об этом 20 июня на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Выздоровевших за весь период — 397 человек», — отметил Аксёнов.

По данным главы РК, 19 июня количество выздоровевших за весь период крымчан составляло — 392.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в республике подтвердился положительный результат тестов на новую коронавирусную инфекцию у пяти человек. С начала пандемии в Крыму подтверждено 595 положительных тестов на новую инфекцию, 20 человек скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму за сутки выявили пять носителей SARS-CoV-2