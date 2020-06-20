Краснодар, , 11:01 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, это рекордно низкое число заражений за последние два месяца. Об этом сообщили 20 июня в региональном оперативном штабе. Среди новых пациентов — шесть детей от года до 15 лет, возраст взрослых пациентов от 22 до 94 лет.

«В Сочи, Динском и Апшеронском районах выявлено по шесть заболевших, в Армавире и Краснодаре — по 5. Между тем, столица Кубани с начала пандемии отличалась самым большим приростом инфицированных в регионе», — сообщили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае положительные тесты на коронавирус подтверждены у 5376 человек, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 94,7. 4145 пациентов выздоровели, 60 пациентов умерли. 20 человек находятся в краснодарских больницах в тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ.