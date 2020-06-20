Москва, , 11:18 — REGNUM Изменения, согласно которому появляется возможность продления электронных больничных для работающих пенсионеров, которые находятся на режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса, утвердил своим постановлением о временных правилах оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Соответствующее постановление 20 июня обнародовано на сайте российского правительства.

«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные», — говорится в пояснительной записке к опубликованному документу.

Также в ней указывается, что в данном случае говорится о гражданах России старшего возраста, которые проживают в субъектах страны, где все ещё действуют жесткие ограничительные карантинные меры из-за SARS-CoV-2.

«Такие граждане могут оформлять электронные больничные сроком действия с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в данном конкретном регионе», — также уточняется в пояснительном документе.

Кроме этого, известно, что гражданам для оформления больничных не нужно будет предоставлять какие-либо документы или сведения, все будет оформлено на основании данных, направляемых в электронном виде в Фонд социального страхования и что эти новые электронные больничные, как и до этого, будут оплачены за счет Фонда напрямую работнику за все время нахождения на больничном, в течение семи дней со дня его оформления.

При этом уточняется, что данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, которые возникли с 15 июня 2020 года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 19 июня стало известно, что правительство РФ направило президенту России Владимиру Путину доработанный проект общенационального плана восстановления экономики.