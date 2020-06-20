Тамбов, , 10:46 — REGNUM 55 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за минувшие сутки, сообщили 20 июня в региональном оперативном штабе.

«55 новых случаев сегодня. Из них: 23 мужчины, 29 женщин, 3 детей (мальчики 3, 8, 11 лет). Возраст взрослых от 22 до 83 лет. Прибывших из других регионов нет, 55 контактных с заболевшими», — уточнили в оперштабе.

Всего за период пандемии в Тамбовской области подтверждено 4265 случаев заражения, 2267 пациентов выздоровели, умерли 18. В больницах региона находятся 505 пациентов, у 414 из них пневмония.