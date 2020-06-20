Москва, , 11:17 — REGNUM Признаком деструктивных идущих в организме человека процессов, а также неправильной работы внутренних органов может являться специфический запах выделяемого организмом пота. Об этом 20 июня сообщила врач-дерматолог Ирина Скорогудаева в эфире телеканала «Россия 1».

По словам медика, очень часто у человека при онкологических заболеваниях начинается более обильное выделение пота и в результате у тела появляется «запах несвежего мяса».

Также она рассказала, что в процессе борьбы с онкологией у организма вырабатывается «фактор некроза опухоли», повышающий температуру тела.

«И одним из признаков онкозаболевания является небольшая температура, которая долго держится», — рассказала Скорогудаева, уточнив, что для снижения температуры в организме включается саморегуляция, в результате чего, человек больше потеет.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 7 июня стало известно, что Китай одобрил к выходу на рынок нового лекарства против рака.