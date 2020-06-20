Кишинёв, , 11:16 — REGNUM В Молдавии за минувшие сутки от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, скончались восемь человек, а общее число летальных исходов заболевания составило 458, сообщили 20 июня в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии.

За последние сутки с подозрением на инфицирование коронавирусом поступили 68 человек.

На текущий момент в стране заражение коронавирусом подтвердили у 13 556 человек. 220 человек за минувшие сутки выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений страны. Общее число выздоровевших составило 7745.

В медицинских учреждениях Молдавии 440 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, 23 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние 1097 человек медицинские работники оценивают как средней степени тяжести.

Кроме того, на текущий момент заражение коронавирусом было выявлено у 2112 медицинских работников.