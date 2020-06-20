Мадрид, , 10:29 — REGNUM Анализ сточных вод в зоне для купания на наличие коронавируса нового типа попросило провести правительство Испании. Об этом 20 июня сообщает газета El Pais.

Поручение выполнить срочный анализ сточных вод было дано министерством экологического перехода предприятию Tragsa. Ведомством были отобраны популярные зоны для купания с большим числом потенциальных пользователей.

Власти Испании отметили важность и срочность проведения данных исследований для скорейшего возвращения к нормальной жизни. Также будет проведён анализ регенерированной воды в муниципалитетах с недостаточной очисткой вод и на участках рек и в водоёмах, которые могут быть использованы для купания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Испании планирует оказать помощь туристическому сектору на €4,3 млрд ($4,82 млрд).

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