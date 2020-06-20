Москва, , 10:00 — REGNUM За прошедшие сутки в Москве вылечились 2115 пациентов из числа заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом 20 июня сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Общее количество пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции составило на сегодняшний день 134 549 человек. Заммэра Москвы пояснила, что после проведения лечения медики проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие заболевания у пациента. Всем выздоровевшим, которые должны находиться под наблюдением врача, даются рекомендации.

Вылечившимся пациентам предлагают стать донором плазмы, либо социальным волонтёром и помочь тем, кто проходит лечение на дому, соблюдая режим самоизоляции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу будет предложено внести в программу диспансеризации при обсуждении бюджета России на 2021 год в Совете Федерации.

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