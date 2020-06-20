Киев, , 10:26 — REGNUM Венгрия открыла государственную границу для пропуска пассажирских автобусов, сообщили 19 июня в пресс-службе государственной пограничной службы Украины.

Кроме того, граждане Венгрии будут въезжать в страну без требования проходить карантин.

Соблюдения карантина не будут требовать и от граждан Украины, выезжающих в тридцатикилометровую зону. От данных лиц также не будут требовать дополнительных подтверждающих документов для въезда, но они должны будут в течение суток покинуть территорию Венгрии.

Относительно пересечения границы с Венгрией в целях транзита, сообщается, что оно разрешено круглосуточно, однако въезжающий должен предъявить документ о постоянном месте проживания, разрешение на пребывание, вид на жительство, визу на длительное трудоустройство или иные документы, подтверждающие право на длительное пребывание в стране назначения, выданное ее официальным органом.

Также лицо, пересекающее границу Венгрии, должно дать согласие на проверку на COVID-19 и не иметь симптомов заболевания.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее граждане Украины жаловались на условия пересечения границы с Польшей в пункте пропуска «Шегини».