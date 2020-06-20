Челябинск, , 09:21 — REGNUM В Челябинской области 19 июня умерли ещё пять человек, у которых был диагностирован COVID-19. Об этом сообщает минздрав области.

Двое умерли именно от ковида. Это 24-летний мужчина и 71-летняя женщина. Ещё трое скончались из-за других причин. У 95-летнего мужчины была хроническая обструктивная болезнь лёгких, у 63-летнего пациента — лейкоз, а у 83-летней женщины — цирроз печени и ишемический кардиосклероз.

С начала пандемии в регионе умерли 112 человек с коронавирусом. Из них 72 — от COVID-19.