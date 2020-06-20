Киев, , 09:31 — REGNUM В целях контроля за соблюдением ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 в регионы Украины должно выезжать руководство министерства здравоохранения во главе с главным санитарным врачом страны, заявил 19 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

«Кроме того, должен быть усилен контроль со стороны Национальной полиции, Госпродпотребслужбы», — цитирует главу украинского правительства Интерфакс-Украина.

Глава украинского правительства также отметил, что в некоторых случаях местная власть «закрывает глаза на угрозу», а в двух областях страны заполненность медицинских учреждений превышает 50%.

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал начало «новой волны» заболевания COVID-19.