Тирасполь, , 09:38 — REGNUM В Приднестровье еще у шести человек подтвердили заражение коронавирусом, сообщили 20 июня в пресс-службе Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

На данный момент в Республике численность зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом составила 1129. 906 человек выздоровели, 44 человека — умерли.

На данный момент лечение COVID-19 получают 179 жителей Республики, один из которых — в медицинском учреждении за пределами ПМР, остальные — в карантинных центрах Приднестровья.

Читайте также: В Приднестровье коронавирус привезли из Молдавии