Североморск, Мурманская область, , 09:30 — REGNUM В Мотовском заливе Баренцева моря (возле полуострова Средний) прошли учения сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота по поиску и оказанию помощи лежащей на грунте аварийной подводной лодке.

Роль аварийного корабля исполняла дизель-электрическая подводная лодка «Калуга». В её «спасении» принимали участие 10 боевых кораблей и судов обеспечения флота, включая спасательное судно «Михаил Рудницкий», несущее на борту автономный глубоководный спасательный аппарат АС-34, спасательный буксир «Николай Чикер», гидрографический катер «Николай Тимошенко», водолазные катера и рейдовые буксиры. Спасателям также помогала беспилотная авиация. Руководил учениями находящийся непосредственно в районе их проведения начальник штаба Северного флота вице-адмирал Владимир Гришечкин.

В ходе учений, состоящих из двух этапов, разделённых на семь отдельных эпизодов, большое внимание уделялось безопасности подводных работ.

На первом этапе отрабатывались задачи поиска лежащей на грунте аварийной подводной лодки, а также поиска и спасения подводников, которые смогли самостоятельно выйти из неё через торпедный аппарат и подняться на поверхность. Для приёма спасённых моряков-подводников на спасательном судне «Михаил Рудницкий» был развёрнут походный госпиталь.

Второй этап спасательной операции включал в себя обследование подлодки с помощью спасательного аппарата АС-34, его стыковка — посадка на комингс-площадку и эвакуацию части подводников. После этого на аварийную корабль был подан воздух высокого давления, который должен был обеспечить её всплытие на поверхность. Для отработки этого завершающего эпизода использовался установленный водолазами специальный стенд-макете.

После того, как с борта спасательного буксира «Николай Чикер» на подводную лодку был подан воздух высокого давления, она всплыла в надводное положение.

После успешного завершения учений, длившихся около восьми часов, все корабли и суда вернулись в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, Экипажи вертолётов морской авиации Балтийского флота в ходе лётно-тактических учений обнаружили и «уничтожили» подводную лодку условного противника.

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