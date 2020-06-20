Москва, 20 июня 2020, 08:49 — REGNUM Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила российских медицинских работников с их наступающим профессиональным праздником. Соответствующее видеообращение опубликовано сегодня, 20 июня, на официальном сайте Совета Федерации.
Напомним, что День медика в России отмечается в третье воскресенье июня. В 2020 году это 21 июня.
Матвиенко сердечно благодарит медиков за их ежедневный подвиг на работе.
«День медицинского работника — это не только праздник врачей, фельдшеров, медсестёр, он имеет отношение к каждому из нас. Потому что вы приходите к нам на помощь, оберегаете наше здоровье, а нередко спасаете и жизнь», — сказала Матвиенко в своем видеообращении.
Врач — это одна из самых непростых и самая ответственная из профессий, которая требует огромных знаний, терпения и умения принимать правильные решения в очень сложных ситуациях.
Кроме того, профессия врача требует очень высоких нравственных качеств, считает Матвиенко. Эти качестве не теряют своей ценности и в современном мире развитых технологий и эффективных лекарств.
«Я уверена, более гуманной, человечной профессии в мире нет и не будет», — заключила спикер Совета Федерации.