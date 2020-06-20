Челябинск, , 08:46 — REGNUM Детский омбудсмен Челябинской области Евгения Майорова призывает не обострять ситуацию вокруг строительства больницы на площадке, ранее относившейся к городскому бору Челябинска. «Я не знаю, как можно выбирать между деревьями и детьми», — заявила она, комментируя эту актуальную тему.

Она отметила, что тоже живёт в Челябинске и не планирует его покидать. Также Майорова призналась, что гуляет в бору и даже бегает там.

«Это важно. Но нужно найти оптимальный вариант, и мне кажется, он найден», — подчеркнула женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, на части бора планируется строительство хирургического корпуса областной детской больницы. При этом территория бора расширена, также планируются компенсационные посадки деревьев.

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