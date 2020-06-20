Ухань, Китай, , 08:33 — REGNUM Детские сады и начальные школы центральной китайской провинции Хубэй, которая сильнее других в стране пострадала от эпидемии нового коронавируса, не возобновят учебный процесс в этом семестре, сообщает 18 июня агентство Синьхуа.

Все школы провинции, а также университет уйдут на летние каникулы не ранее конца июля, а осенний семестр начнется как обычно в сентябре. Заведения дополнительного внеклассного образования могут возобновить работу в порядке, предписанном властями по завершению проверок.

Как сообщало ИА REGNUM, власти провинции Хубэй также объявили план поддержки и развития сферы потребления, которая, как и прочие сферы страны пострадала от пандемии.