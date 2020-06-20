Минск, , 08:18 — REGNUM В белорусских городах 19 июня прошли пикеты в поддержку ранее задержанных политиков и активистов. В ходе акции протестов произошли задержания, сообщает 20 июня Telegraf. by, а также правозащитная организация «Весна».

Акции, в ходе которых люди выстраивались в очереди (цепи) в знак солидарности с задержанными ранее политиками и активистами, состоялись в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Барановичах, Бобруйске, Борисове, Волковыске, Жлобине, Жодино, Калинковичах, Лиде, Мозыре, Молодечно, Новополоцке, Пинске, Пружанах, Орше, Речице, Светлогорске, Солигорске, Столбцах.

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По информации правозащитной организации «Весна», задержания участников акции сотрудниками правоохранительных органов произошли в Минске, Гомеле, Бобруйске, Витебске, Могилеве, Молодечно, Гродно, Орше, Новополоцке. В 01:44 белорусские правозащитники сообщили о задержании более сотни человек по всей стране.

Среди задержанных были также журналисты «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент), Reuters, изданий TUT. BY и Onliner.by.

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Напомним, ранее в Белоруссии был задержан кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико, вместе с сыном Эдуардом, который является главой избирательного штаба отца. Бабарико является главным оппонентом ныне действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих выборах президента Белоруссии.