Пекин, , 08:12 — REGNUM Китайский гигант экспресс-доставки SF Holding отчитался о внушительном росте своего ключевого бизнеса в мае, сообщает 20 июня агентство Синьхуа.

Согласно докладу компании, ее оборот в сфере экспресс-доставки за прошлый месяц вырос на 41,46% в годовом исчислении до 11,45 трлн юаней (около $1,61 млрд). Объем бизнеса Шэньчжэньского перевозчика в мае достиг 636 млн единиц грузов, что на 83,82% больше, чем годом ранее.

Акции компании на Шэньчжэньской фондовой бирже выросли на 0,04% и приблизились к 55,99 юаня за штуку, сообщает издание.