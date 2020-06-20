Лима, , 07:33 — REGNUM 247 925 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано в Перу, из них 3 537 — выявлены за последние сутки, 19 июня сообщается на сайте перуанского минздрава.

По данному показателю страна вышла на шестое место в мире, обогнав Испанию. Также в Перу было зафиксировано 199 новых летальных исходов при COVID-19. Общее число умерших от осложнений при данном заболевании достигло 7 660.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что пациенту частной клинике в Перу выставили счет на сумму 465 177 солей (более $130 тысяч) за лечение от заболевания COVID-19.

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