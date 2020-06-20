Пекин, , 07:29 — REGNUM Средняя плотность загрязняющих частиц PM2.5 в воздухе Пекина с января по май достигла 45 микрограммов на кубометр, что ан 6,2% ниже, чем годом ранее, сообщает 19 июня агентство Синьхуа.

Всего 120 дней с хорошим качеством воздуха было зафиксировано за указанный период в китайской столице, что на 18 дней больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили в Пекинском бюро экологии.

Средняя плотность частиц PM2.5 в мае составила 36 микрограммов на кубический метр, что ниже среднего показателя за последние пять месяцев. Средняя концентрация частиц в 2019 году достигла своего минимального показателя на уровне 42 микрограмма на кубометр, а количество дней хорошего качества воздуха достигла 240.