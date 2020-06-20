Москва, , 07:09 — REGNUM Провести «жёсткий» разговор с актёром Михаилом Ефремовым пообещал его адвокат в Эльман Пашаев в беседе с изданием Starhit.

Сейчас, по словам адвоката, сторона защиты исчерпала возможности «по-человечески» помочь родственникам погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова, в частности, предложив денежную компенсацию. Однако там от неё отказались.

«Теперь, сколько суд решит, столько мы и возместим», — сказал Пашаев, добавив, что ему предстоит провести «жёсткий и конкретный» разговор с Ефремовым.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня Михаил Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого позднее скончался в больнице. Артист во время аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

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