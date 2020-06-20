Токио, , 06:48 — REGNUM Жители Японии стали чаще слушать радио во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает агентство Kyodo.

По его данным, это произошло потому, что люди начали работать и учиться дистанционно. В связи с этим и был зафиксирован резкий всплеск интереса к радиостанциям, проигрывающим различную музыку. По данным агрегатора радиостанций, число радиослушателей в Японии в апреле выросло на 21% по сравнению с февралем. Наибольшее число слушателей приходится на рабочий день — с 9:00 до 18:00.

При этом вырос интерес не только к станциям, которые транслируют легкую музыку, но и к другим. В частности, эксперты заметили рост интереса к радиотрансляциям лошадиных скачек. Эксперты в области здравоохранения отметили позитивных эффект для жителей Японии от прослушивания радио. По их словам, у радиослушателей улучшились слух и память.