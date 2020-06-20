Гонконг, Китай, , 06:45 — REGNUM Власти Китая отчитались об актуальной ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 20 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг выявлено в общей сложности 1127 заболевших опасной инфекцией, из которых четверо погибли и еще 1074 были выписаны из больниц. В САР Макао было подвержено 45 случаев заболевания, столько же человек выздоровели.

На Тайване было выявлено 446 случаев COVID-19, включая семь смертельных. Общее число выздоровевших достигло 434 человек. На материковой части Китая за все время выявлено 83 352 заболевших, из которых 4634 скончались и 78 410 выздоровели.