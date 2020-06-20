Берлин, , 06:33 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии увеличилось на 601 и составило 189 135, сообщается на сайте института Роберта Коха.

Кроме того, за сутки от осложнений при COVID-19 скончалось 11 пациентов. Всего в стране зарегистрировано 8 883 летальных случаев среди лиц с данным заболеванием. 174,7 тысячи человек излечились.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемия коронавируса продемонстрировала «уязвимость Евросоюза».

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