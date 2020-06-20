Хмеймим, Сирия, , 06:32 — REGNUM Российские военнослужащие доставили в Сирию новый гуманитарный груз — школьные комплекты для учеников начальных классов, сообщили 20 июня в пресс-службе Центра по примирению враждующих сторон.

«Доставили в Сирию более 800 рюкзаков со школьными принадлежностями, которые собирали для них их сверстники — юнармейцы России», — прокомментировала событие представитель центра Алия Козина.

Ранцы укомплектованы всем, что необходимо ученику младшей школы: тетрадями, альбомами, письменными принадлежностями.

Отмечается, что груз доставлен в провинцию Эль-Хасака, затем он будет распределён в несколько провинций и передан в учебные заведения.

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