Сантьяго, , 06:26 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки скончались 252 человека от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Всего жертвами осложнений COVID-19 в Чили с начала пандемии стали 4093 человека. Также за 19 июня в стране выявили 6290 случаев заражения новым коронавирусом. Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 231 393.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня президент Чили Себастьян Пиньера подписал законопроект об увеличении срока тюремного наказания и размера штрафов за нарушение карантинного режима. Теперь максимальный тюремный срок по этому правонарушению составит три года, а размер штрафа — 10 млн песо (около $12 тыс.).

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