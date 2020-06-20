Токио, , 06:24 — REGNUM Среди преодолевшего недавно отметку в 14 млн человек населения столицы Японии Токио преобладают женщины. Об этом 20 июня со ссылкой на данные токийских властей сообщает телеканал NHK.

В его сюжете говорится, что по данным на 1 мая в японской столице проживали примерно 7,12 млн женщин и 6,88 млн мужчин.

Эксперты телеканала отмечают, что рост численности токийцев связано не только с переездом ради трудоустройства или учёбы людей из других префектур. Значительно сократился и отток столичных жителей, не склонных к переездам из-за угрозы коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, количество жителей столицы Японии города Токио достигло 14 млн человек.

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