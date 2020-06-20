Триполи, , 06:10 — REGNUM В Ливии за прошедшие сутки выявили 10 новых случаев заражения коронавиурсом, сообщает пресс-служба ливийского национального центра по контролю за заболеваниями.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Ливии достигло 520. При этом с начала пандемии выздоровели 83 человека, еще 10 пациентов скончались от болезней, вызванных новым коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Ливии достигло 500. Первый случай инфицирования SARS-CoV-2 в стране был выявлен 25 марта.

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