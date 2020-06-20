Ухань, Китай, , 06:05 — REGNUM В провинции Хубэй центральной части Китая не выявлено новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 20 июня агентство Синьхуа.

В регионе, который некогда был эпицентром эпидемии, также не имеется новых бессимптомных случаев или новых случаев подозрения на инфицирование. На текущий момент два бессимптомных пациента находятся под наблюдением медиков в регионе.

Напомним, что провинция Хубэй является самой пострадавшей от эпидемии нового коронавирусной в Китае. Всего здесь выявлено 68 135 случаев COVID-19 за все время эпидемии, включая 4512 смертельных. 63 623 пациента были выписаны из больниц по выздоровлению.