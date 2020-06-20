Пекин, , 06:01 — REGNUM В Пекине выявлено 22 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 20 июня агентство Синьхуа.

Также было выявлено четыре случая подозрения на инфицирование, а также два бессимптомных случая, сообщили в муниципальной комиссии здравоохранения Пекина. На текущий момент общее число локальных случаев COVID-19 в Пекине достигло 625 за все время эпидемии.

Из них 411 человек были выписаны из больниц города по выздоровлению, еще девять человек погибли. Также в городе имеется на данный момент 17 бессимптомных случаев инфицирования, которые находятся под наблюдением медиков. Число «импортных» случаев в городе достигло 174.