Сеул, , 05:36 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 67 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

По-прежнему сообщается, что небольшие очаги инфекции были связаны с религиозными собраниями, домами престарелых, спортзалами и продуктовыми магазинами. Отмечается, что такой резкий рост числа зараженных зафиксирован впервые с 28 мая. При этом 31 случай заболевания был завозным.

Всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили 12 373 случая инфицирования SARS-Cov-2. Жертвами осложнений COVID-19 стали 280 человек.

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