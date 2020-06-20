Москва, , 05:29 — REGNUM Около 2,7 тыс. образовательных и 3,5 тысяч лечебных учреждений, а также 15,7 тысяч социальных объектов, провели дезинфекцию в России сотрудниками МЧС РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, МЧС обработали в России 31,4 тысяч зданий и сооружений, входящих в транспортную инфраструктуру, 6 тысяч км дорог и более 90 тысяч единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня МЧС РФ предложило увеличить площадь пляжей и зон купания в регионах России в целях соблюдения санитарной дистанции.

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