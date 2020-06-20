Кейптаун, , 05:26 — REGNUM В Южно-Африканской республике за прошедшие сутки скончались 94 человека от осложнений, вызванных коронавирусой инфекции, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 стал 1831 человек. Также за 19 июня в республике выявили 3825 случаев заражения коронавирусом нового типа. С начала пандемии в ЮАР подтвердили уже 87 715 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил о дальнейшем снятии карантинных мер. В стране должны возобновить свою работы рестораны, парикмахерские, казино и кинотеатры.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЮАР отменяют карантинные меры