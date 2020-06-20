Пекин, , 05:25 — REGNUM За прошедшие сутки больницы Китая покинули еще 12 человек, переболевших COVID-19, сообщает 20 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 308 пациентов продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны, включая 13 в тяжелом состоянии. Всего 78 410 пациентов было выписано из больниц Китая за все время эпидемии в стране.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в Китае достигло 83 352 с начала эпидемии, включая 4634 смертельных случаев.